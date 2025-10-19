Rendez-vous des curieux atelier de pratique théâtrale en forêt vivant-es Saint-Céré

Rendez-vous des curieux atelier de pratique théâtrale en forêt vivant-es

avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Cyrille Atlan (comédienne, metteure en scène, autrice) vous invite à sortir jouer sur les chemins. Les notions de présence, conscience de l’espace environnant, liens subtils seront les supports de jeu de ce week-end d’improvisation théâtrale .

English :

Cyrille Atlan (actress, director, author) invites you to go out and play on the roads

German :

Cyrille Atlan (Schauspielerin, Regisseurin, Autorin) lädt Sie ein, auf den Wegen zu spielen

Italiano :

Cyrille Atlan (attrice, regista, autrice) vi invita ad andare a giocare sulle strade..

Espanol :

Cyrille Atlan (actriz, directora, escritora) le invita a salir a jugar por las carreteras..

