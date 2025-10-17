Théâtre de l’Usine Bal’Ograph kitsch Saint-Céré

Théâtre de l’Usine Bal’Ograph kitsch

18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : 8 – 8 – 14 EUR

Début : 2026-05-16 19:00:00

2026-05-16

Bienvenue dans un univers parallèle où le kitsch est roi, où le ringard devient sublime, et où l’on assume à fond tout ce qu’on adore en secret sans oser l’avouer. Une soirée hors du temps, bienveillante et complètement décalée.

Ici, tout est permis DJ sets déjantés, tubes honteux, danses improbables, looks absurdes, concours loufoques, pétanque party et défilé des Pires Meilleures Tenues tout est réuni pour le lâcher-prise, l’autodérision, le mauvais goût assumé et l’humour à haute dose.

Une soirée d’anthologie où le bon goût restera, avec élégance, à la porte

Dress code improbable, kitsch et drôle

Food trucks sur place. .

18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

Atmosphere: 100% second degree, 0% good taste (and that’s deliberate)

Welcome to a parallel universe where kitsch is king, where the cheesy becomes the sublime, and where we take on everything we secretly adore without daring to admit it

German :

Stimmung: 100 % zweiter Grad, 0 % guter Geschmack (und das ist auch so gewollt)

Willkommen in einem Paralleluniversum, in dem der Kitsch König ist, das Altmodische zum Erhabenen wird und alles, was man heimlich liebt, aber nicht zuzugeben wagt, voll und ganz angenommen wird

Italiano :

Atmosfera: 100% secondo grado, 0% buon gusto (e questo è deliberato)

Benvenuti in un universo parallelo dove il kitsch è sovrano, dove lo smielato diventa sublime e dove abbracciamo tutto ciò che amiamo segretamente senza osare ammetterlo

Espanol :

Atmósfera: 100% de segundo grado, 0% de buen gusto (y eso es deliberado)

Bienvenido a un universo paralelo donde lo kitsch es el rey, donde lo cursi se convierte en sublime y donde abrazamos todo lo que amamos en secreto sin atrevernos a admitirlo

