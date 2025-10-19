Théâtre de l’Usine -Phèdre ! Saint-Céré

Théâtre de l’Usine -Phèdre !

18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07 22:10:00

2026-05-07

Mise en scène de François Gremaud d’après Jean Racine

Le sujet de la pièce est ici tout entier contenu dans l’exclamation

Le sujet de la pièce est ici tout entier contenu dans l’exclamation. Oui, ce point d’admiration , tel qu’il était appelé au temps de Racine. C’est le pari fou de François Gremaud pour transmettre son adoration de cette pièce unique de Racine, de sa langue fabuleuse, de la force des passions

Sur scène, un comédien conférencier débordant (un peu trop?) d’enthousiasme tente d’aborder simultanément les différentes facettes de la pièce les merveilles de l’alexandrin, les origines mythologiques des personnages, le contexte historique de l’écriture de la pièce…et, emporté par son récit, se prend bientôt à jouer tous les personnages, récitant vers enflammés, avec son livre comme seul accessoire pour mimer la couronne de Phèdre, la barbe de Théramène ou l’armure de Thésée

On vit tout de cette comédie réécrite par Gremaud dans le feu de sa passion ; on repart flottant, le sourire aux lèvres vibrant de ce partage, de cette joie pure du théâtre et de sa célébration du monde. Une passion communicative !

A partir de 14 ans .

18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

