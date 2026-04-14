Atelier arts plastiques Bibliothèque municipale Pont-de-Vaux

Pont-de-Vaux

Atelier arts plastiques

Bibliothèque municipale 11, rue Morand Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Accompagné d’Annie Bidault, imaginez et développez votre créativité et repartez avec votre production.

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Bibliothèque municipale 11, rue Morand Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 38 02 62 bibliotheque.pontdevaux@wanadoo.fr

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English : Plastic arts workshop

Accompanied by Annie Bidault, imagine and develop your creativity and leave with your own production.

L’événement Atelier arts plastiques Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux