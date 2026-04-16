Conférence Edward Hopper et le réalisme américain Musée Antoine Chintreuil Pont-de-Vaux

Pont-de-Vaux

Conférence Edward Hopper et le réalisme américain

Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux Ain

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 18:30:00

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-05-04

C’est le moment de découvrir ou redécouvrir ce peintre d’outre Atlantique qui illustre des scènes de vie quotidienne avec une narration visuelle. Son style à la fois réaliste et symbolique le rend incontournable de l’art moderne américain.

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Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 44 53 09 amis.chintreuil@gmail.com

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English : Edward Hopper and American Realism lecture

It’s time to discover or rediscover this painter from across the Atlantic, who illustrates scenes of everyday life with a visual narrative. His style is both realistic and symbolic, making him a key figure in modern American art.

L’événement Conférence Edward Hopper et le réalisme américain Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux