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Conférence Edward Hopper et le réalisme américain Musée Antoine Chintreuil Pont-de-Vaux

Conférence Edward Hopper et le réalisme américain Musée Antoine Chintreuil Pont-de-Vaux lundi 4 mai 2026.

Lieu : Musée Antoine Chintreuil

Adresse : 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny

Ville : 01190 Pont-de-Vaux

Département : Ain

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 8 8 8

Pont-de-Vaux

Conférence Edward Hopper et le réalisme américain

Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux Ain

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 18:30:00
fin : 2026-05-04

Date(s) :
2026-05-04

C’est le moment de découvrir ou redécouvrir ce peintre d’outre Atlantique qui illustre des scènes de vie quotidienne avec une narration visuelle. Son style à la fois réaliste et symbolique le rend incontournable de l’art moderne américain.
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Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 44 53 09  amis.chintreuil@gmail.com

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English : Edward Hopper and American Realism lecture

It’s time to discover or rediscover this painter from across the Atlantic, who illustrates scenes of everyday life with a visual narrative. His style is both realistic and symbolic, making him a key figure in modern American art.

L’événement Conférence Edward Hopper et le réalisme américain Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux

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