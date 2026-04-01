Les histoires de Delphine Bibliothèque municipale Pont-de-Vaux

Pont-de-Vaux

Les histoires de Delphine

Bibliothèque municipale 11, rue Morand Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 16:30:00

fin : 2026-05-27 17:05:00

Date(s) :

2026-04-29 2026-05-27 2026-06-24

Des contes, des lectures coup de cœur, Delphine vous attend pour vous partager ses pépites parmi tous les albums que nous possédons. Tu as aimé les histoires ? Tu pourras les emprunter pour les relire avec ta famille !

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Bibliothèque municipale 11, rue Morand Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 38 02 62 bibliotheque.pontdevaux@wanadoo.fr

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English : Delphine’s stories

Delphine will be delighted to share with you some of her favorite tales and books. Did you like the stories? You can borrow them and read them again with your family!

L’événement Les histoires de Delphine Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux