Les histoires de Zouzoupette Bibliothèque municipale Pont-de-Vaux

Pont-de-Vaux

Les histoires de Zouzoupette

Bibliothèque municipale 11, rue Morand Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 17:00:00

fin : 2026-06-26 17:35:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26

A la bibli c’est chouette ! Viens écouter les grandes histoires de Zouzoupette ! Profite du temps de trajet à la sortie de l’école pour goûter et rejoins-nous à la bibliothèque pour écouter 30 minutes d’histoires… de quoi bien commencer le week-end !

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Bibliothèque municipale 11, rue Morand Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 38 02 62 bibliotheque.pontdevaux@wanadoo.fr

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English : Zouzoupette’s stories

The library is fun! Come and listen to Zouzoupette’s great stories! Enjoy a snack on your way home from school and join us at the library for 30 minutes of stories… a great way to start the weekend!

L’événement Les histoires de Zouzoupette Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux