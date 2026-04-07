Récital d’orgue Rue de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux
Récital d’orgue Rue de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux dimanche 10 mai 2026.
Pont-de-Vaux
Récital d’orgue
Rue de Lattre de Tassigny Eglise Notre-Dame Pont-de-Vaux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-10 16:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Concert en libre participation pour la journée Nationale de l’Orgue. Pierre Saint-Sulpice, organiste et directeur honoraire du conservatoire de Mâcon, interprétera différents oeuvres
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Rue de Lattre de Tassigny Eglise Notre-Dame Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 31 12 orgues.pontdevaux@free.fr
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English : Organ recital
Free concert for the National Organ Day. Pierre Saint-Sulpice, organist and honorary director of the Conservatoire de Mâcon, will perform a variety of works, including
L’événement Récital d’orgue Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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