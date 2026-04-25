Visite libre de la Maison de l’eau et la nature -Fête de la Nature place de Dornhan Pont-de-Vaux

Pont-de-Vaux

Visite libre de la Maison de l’eau et la nature -Fête de la Nature

place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Découvrez gratuitement l’exposition interactive et le jeu de piste connecté Explor’Game La légende des mystérieux géants .

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place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 33 03 34 maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr

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English : Self-guided tour of the Maison de l’eau et la nature -Fête de la Nature

Discover the interactive exhibition and the Explor’Game connected treasure hunt The legend of the mysterious giants .

L’événement Visite libre de la Maison de l’eau et la nature -Fête de la Nature Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux