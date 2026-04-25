Visite libre de la Maison de l’eau et la nature -Fête de la Nature place de Dornhan Pont-de-Vaux
Visite libre de la Maison de l’eau et la nature -Fête de la Nature place de Dornhan Pont-de-Vaux samedi 23 mai 2026.
Pont-de-Vaux
Visite libre de la Maison de l’eau et la nature -Fête de la Nature
place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Découvrez gratuitement l’exposition interactive et le jeu de piste connecté Explor’Game La légende des mystérieux géants .
.
place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 33 03 34 maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Self-guided tour of the Maison de l’eau et la nature -Fête de la Nature
Discover the interactive exhibition and the Explor’Game connected treasure hunt The legend of the mysterious giants .
L’événement Visite libre de la Maison de l’eau et la nature -Fête de la Nature Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
À voir aussi à Pont-de-Vaux (Ain)
- Samedi, tout petit Bibliothèque municipale Pont-de-Vaux 25 avril 2026
- Les histoires de Delphine Bibliothèque municipale Pont-de-Vaux 29 avril 2026
- Conférence Edward Hopper et le réalisme américain Musée Antoine Chintreuil Pont-de-Vaux 4 mai 2026
- Récital d’orgue Rue de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux 10 mai 2026
- Atelier arts plastiques Bibliothèque municipale Pont-de-Vaux 23 mai 2026