Samedi, tout petit Bibliothèque municipale Pont-de-Vaux
Samedi, tout petit Bibliothèque municipale Pont-de-Vaux samedi 25 avril 2026.
Pont-de-Vaux
Samedi, tout petit
Bibliothèque municipale 11, rue Morand Pont-de-Vaux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-06-27 11:30:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27
Viens écouter les histoires et les comptines avec ton doudou. En famille, arrivez quand vous le voulez et restez le temps que vous souhaitez.
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Bibliothèque municipale 11, rue Morand Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 38 02 62 bibliotheque.pontdevaux@wanadoo.fr
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English :
Come and listen to the stories and rhymes with your cuddly toy. As a family, arrive when you like and stay as long as you like.
L’événement Samedi, tout petit Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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