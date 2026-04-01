Samedi, tout petit Bibliothèque municipale Pont-de-Vaux

Pont-de-Vaux

Samedi, tout petit

Bibliothèque municipale 11, rue Morand Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-06-27 11:30:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27

Viens écouter les histoires et les comptines avec ton doudou. En famille, arrivez quand vous le voulez et restez le temps que vous souhaitez.

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Bibliothèque municipale 11, rue Morand Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 38 02 62 bibliotheque.pontdevaux@wanadoo.fr

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English :

Come and listen to the stories and rhymes with your cuddly toy. As a family, arrive when you like and stay as long as you like.

L’événement Samedi, tout petit Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux