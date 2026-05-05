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atelier auto-réparations vélos, Comps, Comps

atelier auto-réparations vélos, Comps, Comps

atelier auto-réparations vélos, Comps, Comps vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Comps

Adresse : allée de la gare Comps

Ville : 30300 Comps

Département : Gard

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

atelier auto-réparations vélos Vendredi 22 mai, 16h30 Comps Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T16:30:00+02:00 – 2026-05-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T16:30:00+02:00 – 2026-05-22T18:00:00+02:00

  • atelier d’auto-réparations de vélos avec un réparateur professionnel

Comps allée de la gare Comps Comps 30300 Gard Occitanie
Réparation – Entretien – Informations

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