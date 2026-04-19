Guitares Manouche-Jazz-Classique Eglise Romane de Comps Comps
Guitares Manouche-Jazz-Classique Eglise Romane de Comps Comps dimanche 31 mai 2026.
Guitares Manouche-Jazz-Classique Eglise Romane de Comps Comps Dimanche 31 mai, 19h00 15€ – 10€
Oeuvres de Paganini à Grapelli – solo-duo-trio : guitare, violon, alto
Arnaud Giovaninetti, guitares ,
Niu Ruixin violon et alto
Pierre-Henri Xuereb, alto et viola d’amore
Œuvre de : Niccolo PAGANINI, Pierre RODE, BACH, Django REINHARDT , Stephane GRAPPELLI
Pour le programme ce sera un mélange de solos, duos , trios en allant de Rossini, Paganini a Grapelli et Django avec improvisations jazz et manouche la guitare…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-31T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-31T20:00:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/pradel-association/evenements/comps-guitares-manouche-jazz-classique
Eglise Romane de Comps chemin de l’église – 26220 Comps Comps 26220 Drôme
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