Guitares Manouche-Jazz-Classique Eglise Romane de Comps Comps Dimanche 31 mai, 19h00 15€ – 10€

Oeuvres de Paganini à Grapelli – solo-duo-trio : guitare, violon, alto

Arnaud Giovaninetti, guitares ,

Niu Ruixin violon et alto

Pierre-Henri Xuereb, alto et viola d’amore

Œuvre de : Niccolo PAGANINI, Pierre RODE, BACH, Django REINHARDT , Stephane GRAPPELLI

Pour le programme ce sera un mélange de solos, duos , trios en allant de Rossini, Paganini a Grapelli et Django avec improvisations jazz et manouche la guitare…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-31T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T20:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/pradel-association/evenements/comps-guitares-manouche-jazz-classique

Eglise Romane de Comps chemin de l’église – 26220 Comps Comps 26220 Drôme



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