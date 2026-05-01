Comps

Brico-ludo

Chez Karen Comps Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Pour préparer notre fête du jeu Games of Drôme — dont vous pouvez déjà noter la date samedi 13 juin !

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Chez Karen Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 33 78 49 toursdejeux.ludotheque@gmail.com

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English :

To prepare for our Games of Drôme gaming festival, you can already save the date: Saturday June 13!

L’événement Brico-ludo Comps a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux