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Comps, guitare Manouche-Jazz-Classique Eglise Romane de Comps Comps

Comps, guitare Manouche-Jazz-Classique Eglise Romane de Comps Comps

Comps, guitare Manouche-Jazz-Classique Eglise Romane de Comps Comps dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Eglise Romane de Comps

Adresse : chemin de l'église - 26220 Comps

Ville : 26220 Comps

Département : Drôme

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : Réservation : Hello Asso - Pradel Association -Entrée :15€- Tarif réduit : 10€

Comps, guitare Manouche-Jazz-Classique Eglise Romane de Comps Comps Dimanche 31 mai, 19h00 Réservation : Hello Asso – Pradel Association -Entrée :15€- Tarif réduit : 10€

Église Romane de Comps

**Guitares-Manouche-Jazz-Classique**
Arnaud Giovaninetti, guitares ,
Niu Ruixin violon et alto
Pierre-Henri Xuereb, alto et viola d’amore
Œuvre de : Niccolo PAGANINI, Pierre RODE, BACH, Django REINHARDT , Stephane GRAPPELLI
Pour le programme ce sera un mélange de solos, duos , trios en allant de Rossini, Paganini a Grapelli et Django avec improvisations jazz et manouche la guitare…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-31T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-31T20:00:00.000+02:00

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 classicarpa26@orange.fr https://www.helloasso.com/associations/pradel-association/evenements/comps-guitares-manouche-jazz-classique

Eglise Romane de Comps chemin de l’église – 26220 Comps Comps 26220 Drôme


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