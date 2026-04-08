COMPS Guitares-Manouche-Jazz-Classique- Eglise de Comps Comps

Comps

COMPS Guitares-Manouche-Jazz-Classique-

Eglise de Comps Eglise Romane de COMPS Comps Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 19:00:00

fin : 2026-05-31 20:15:00

Date(s) :

2026-05-31

Guitares-Manouche-Jazz-Classique-

Œuvre de PAGANINI, Rode, Bach, Django , Grapelli

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Eglise de Comps Eglise Romane de COMPS Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95 classicarpa26@orange.fr

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English :

Guitars-Manouche-Jazz-Classical-

works by PAGANINI, Rode, Bach, Django , Grapelli

L’événement COMPS Guitares-Manouche-Jazz-Classique- Comps a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux