COMPS Guitares-Manouche-Jazz-Classique- Eglise de Comps Comps
COMPS Guitares-Manouche-Jazz-Classique- Eglise de Comps Comps dimanche 31 mai 2026.
Comps
COMPS Guitares-Manouche-Jazz-Classique-
Eglise de Comps Eglise Romane de COMPS Comps Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 19:00:00
fin : 2026-05-31 20:15:00
Date(s) :
2026-05-31
Guitares-Manouche-Jazz-Classique-
Œuvre de PAGANINI, Rode, Bach, Django , Grapelli
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Eglise de Comps Eglise Romane de COMPS Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95 classicarpa26@orange.fr
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English :
Guitars-Manouche-Jazz-Classical-
works by PAGANINI, Rode, Bach, Django , Grapelli
L’événement COMPS Guitares-Manouche-Jazz-Classique- Comps a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux