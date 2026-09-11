Atelier autour de la protection du patrimoine archéologique et des vestiges du Levant, en collaboration avec l’association Routes de l’Orient, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris

Informations pratiques

Atelier autour de la protection du patrimoine archéologique et des vestiges du Levant, en collaboration avec l’association Routes de l’Orient 19 et 20 septembre INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le patrimoine archéologique est vulnérable tout au long de son traitement : depuis sa découverte, à son enregistrement et tout particulièrement lors de son étude. Réfléchir aux différentes manières de le manipuler est essentiel afin de mieux comprendre les enjeux de sa préservation et de sa transmission. Le Levant, région marquée par de nombreux conflits armés, abrite un patrimoine archéologique d’une richesse exceptionnelle, qui est souvent menacé.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association Routes de l’Orient vous invite à découvrir l’archéologie de l’Asie du Sud-Ouest, à travers un atelier accessible à tous les publics.

Au programme : une animation destinée aux enfants et une initiation à l’archéologie pour les adultes, qui permettent de mieux comprendre l’importance, la diversité et la rareté du patrimoine levantin.

Lieu : INHA, galerie Colbert, salle Walter Benjamin

Pour en savoir plus sur le programme des Journées européennes du patrimoine 2026 à l’Institut national d’histoire de l’art, consultez le programme viace lien.

INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) 2 rue Vivienne 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France 01 47 03 89 00 https://www.inha.fr [{« link »: « https://www.inha.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-3/ »}]

Atelier autour de la protection du patrimoine archéologique et des vestiges du Levant

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