Daamia Peniche Marcounet Paris
mercredi 9 septembre 2026 · Peniche Marcounet · Paris
Informations pratiques
Pour vivre l’expérience dans son intégralité, nous vous conseillons d’arriver dès l’ouverture afin de découvrir les stands de trois jeunes artistes incontournables : Flo, Raphale et Brittany-Tess.
La soirée se poursuivra avec un showcase de Lundi accompagné de ses musiciens, avant de laisser place à une jam session ouverte à toutes et à tous. Et ce n’est pas tout, de nombreuses autres surprises, vous attendent tout au long de la soirée. Rendez-vous sur la péniche Marcounet pour écrire ensemble le premier chapitre de l’aventure !
Daamia vous invite pour leur soirée d’ouverture qui mélangera découverte, musique et rencontres.
Le mercredi 09 septembre 2026
de 19h00 à 23h00
payant Prévente standard : 8 EUR
Early bird : 5 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-09T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-10T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-09T19:00:00+02:00_2026-09-09T23:00:00+02:00
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris
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