Atelier Autour des plantes place du bourg Vicq-sur-Gartempe
Atelier Autour des plantes place du bourg Vicq-sur-Gartempe samedi 30 mai 2026.
Vicq-sur-Gartempe
Atelier Autour des plantes
place du bourg Chez Coco Vicq-sur-Gartempe Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
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place du bourg Chez Coco Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 05 58 85
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English : Atelier Autour des plantes
L’événement Atelier Autour des plantes Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-05-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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