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Atelier Autour des plantes place du bourg Vicq-sur-Gartempe

Atelier Autour des plantes place du bourg Vicq-sur-Gartempe

Atelier Autour des plantes place du bourg Vicq-sur-Gartempe samedi 30 mai 2026.

Lieu : place du bourg

Adresse : Chez Coco

Ville : 86260 Vicq-sur-Gartempe

Département : Vienne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Vicq-sur-Gartempe

Atelier Autour des plantes

place du bourg Chez Coco Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

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place du bourg Chez Coco Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 05 58 85 

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English : Atelier Autour des plantes

L’événement Atelier Autour des plantes Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-05-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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