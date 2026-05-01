Atelier Autour des plantes place du bourg Vicq-sur-Gartempe

Vicq-sur-Gartempe

Atelier Autour des plantes

place du bourg Chez Coco Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

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place du bourg Chez Coco Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 05 58 85

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English : Atelier Autour des plantes

L’événement Atelier Autour des plantes Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-05-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne