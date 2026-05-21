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Fête de la pêche La Guillonnerie Vicq-sur-Gartempe

Fête de la pêche La Guillonnerie Vicq-sur-Gartempe

Fête de la pêche La Guillonnerie Vicq-sur-Gartempe dimanche 7 juin 2026.

Lieu : La Guillonnerie

Adresse : Aire de loisirs

Ville : 86260 Vicq-sur-Gartempe

Département : Vienne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Vicq-sur-Gartempe

Fête de la pêche

La Guillonnerie Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Dimanche 7 juin à l’aire de loisirs.
Concours de pêches de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Animation pêche à la boulée dans les courants .
Démonstration de pêche à la mouche.
Inscription au concours sur place à 9h.
Buvette et repas du place   .

La Guillonnerie Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine   le.chaboisseau.vicquois@gmail.com

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English : Fête de la pêche

L’événement Fête de la pêche Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-05-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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