Fête de la pêche La Guillonnerie Vicq-sur-Gartempe

Vicq-sur-Gartempe

Fête de la pêche

La Guillonnerie Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Dimanche 7 juin à l’aire de loisirs.

Concours de pêches de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Animation pêche à la boulée dans les courants .

Démonstration de pêche à la mouche.

Inscription au concours sur place à 9h.

Buvette et repas du place .

La Guillonnerie Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine le.chaboisseau.vicquois@gmail.com

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English : Fête de la pêche

L’événement Fête de la pêche Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-05-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne