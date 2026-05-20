Vicq-sur-Gartempe

Chantier citoyen

Place du bourg Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Samedi 6 juin, rendez-vous à 8h sur la place autour d’un café.

Au programme,nettoyage des bords de rivière, de l’aire de loisirs et création de haies de branchage

Prévoir vos gants et outils de jardinage.

Renseignements à la mairie au 05.49.86.22.65 .

Place du bourg Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 22 65

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English : Chantier citoyen

L’événement Chantier citoyen Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne