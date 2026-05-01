Fête du jeu vicq sur gartempe Vicq-sur-Gartempe
Fête du jeu vicq sur gartempe Vicq-sur-Gartempe samedi 30 mai 2026.
Vicq-sur-Gartempe
Fête du jeu
vicq sur gartempe parc de la mairie Vicq-sur-Gartempe Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Samedi 30 mai de14h à 18h dans le parc de la mairie.
Fête du jeu organisée par la MCL de La Roche-Posay, l’APE de Vicq sur Gartempe et le comité des fêtes de Vicq sur Gartempe.
Ouvert à tous.
Buvette et barbe à papa.
Accès à pied uniquement depuis le parking du champ de foire dans le bourg. .
vicq sur gartempe parc de la mairie Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 17 11
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English : Fête du jeu
L’événement Fête du jeu Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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