Atelier Bande-dessinée – « La fête au Jardin » Jardin 21 Paris
La « Fête au Jardin », est un atelier de bande dessinée qui invite les jeunes participant·e·s à créer une jolie histoire sur le retour du printemps.
Animé par William Gnakpa, l’atelier est l’occasion d’apprendre les bases du langage de la bande dessinée et de stimuler la créativité en imaginant le déroulement d’une fête printanière !
ᰔENTRÉE LIBRE DU JARDIN21ᰔ
Attention : atelier payant : 5 euros pour un enfant, 10 euros pour un enfant et parent.
✿ Ouverture du Jardin21 le dimanche : 12h – 22h
T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig
M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin
RER(E) Gare de Pantin
Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin
Un atelier de de bande dessinée sur le retour du printemps !
payant
De 5 à 10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début :
fin :
Date(s) :
Jardin 21 12/A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
https://www.jardin21.fr/events/reopening-jardin21-t7-02-04-05-04 https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/
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