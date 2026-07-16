Atelier Bateaux d’argile !, Musée archéologique du lac de Paladru, Villages du Lac de Paladru

Informations pratiques

Atelier Bateaux d’argile ! 19 et 20 septembre Musée archéologique du lac de Paladru Isère

Atelier en continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Modelez un bateau de l’Antiquité en argile !

Musée archéologique du lac de Paladru 51 Route du Musee, 38850 Villages du Lac de Paladru, France Villages du Lac de Paladru 38850 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0456261616 https://www.malp.fr Situé sur les bords du lac de Paladru, le musée présente les découvertes des fouilles archéologiques effectuées dans le lac. Deux sites engloutis ont été fouillés par les archéologues : le village des « Baigneurs », datant de la fin du néolithique (2.700 ans avant J.-C.), et l’habitat médiéval de Colletière (1006 – 1038 après J.-C.). Les plus beaux objets retrouvés par les archéologues sont exposés dans le musée et donnent, avec l’aide des maquettes et d’un audiovisuel, un aperçu de la vie quotidienne pour ces deux périodes essentielles de l’histoire. En bus : – Ligne G du Pays Voironnais, depuis Voiron toute l’année et ligne LAC en juillet en août – Ligne T43 de Cars Région Auvergne-Rhône-Alpes, depuis Voiron ou Les Abrets En train : Jusqu’à Voiron

Modelez un bateau de l’Antiquité en argile !

©MALP