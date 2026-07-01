Baptême en pirogue, Musée archéologique du lac de Paladru, Villages du Lac de Paladru

Informations pratiques

Baptême en pirogue 19 et 20 septembre Musée archéologique du lac de Paladru Isère

Dans la limite des places disponibles. Enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adule.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez naviguer sur le lac de Paladru à bord d’une pirogue de style néolithique avec l’association Koruc.

Avec l’association Koruc, découvrez également d’autres types de bateaux du Néolithique, les outils qui étaient utilisés, une exposition sur les expérimentations de l’association Koruc ainsi que des jeux !

Musée archéologique du lac de Paladru 51 Route du Musee, 38850 Villages du Lac de Paladru, France Villages du Lac de Paladru 38850 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0456261616 https://www.malp.fr Situé sur les bords du lac de Paladru, le musée présente les découvertes des fouilles archéologiques effectuées dans le lac. Deux sites engloutis ont été fouillés par les archéologues : le village des « Baigneurs », datant de la fin du néolithique (2.700 ans avant J.-C.), et l’habitat médiéval de Colletière (1006 – 1038 après J.-C.). Les plus beaux objets retrouvés par les archéologues sont exposés dans le musée et donnent, avec l’aide des maquettes et d’un audiovisuel, un aperçu de la vie quotidienne pour ces deux périodes essentielles de l’histoire. En bus : – Ligne G du Pays Voironnais, depuis Voiron toute l’année et ligne LAC en juillet en août – Ligne T43 de Cars Région Auvergne-Rhône-Alpes, depuis Voiron ou Les Abrets En train : Jusqu’à Voiron

Venez naviguer sur le lac de Paladru à bord d’une pirogue de style néolithique avec l’association Koruc.

©MALP