Atelier : bâtir l’imaginaire, Médiathèque Jean de la Fontaine, Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Atelier : bâtir l’imaginaire 19 et 20 septembre Médiathèque Jean de la Fontaine Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la bibliothèque vous invite à explorer la photographie et l’architecture de façon créative.

À partir d’images découpées dans des magazines, petits et grands composeront un collage original autour du thème de l’architecture. Maison rêvée, monument fantastique, ville du futur ou patrimoine réinventé : laissez libre cours à votre imagination en assemblant formes, couleurs et bâtiments pour créer une œuvre unique.

Tout public à partir de 6 ans. N’hésitez pas à venir en famille !

Samedi et dimanche de 10h à 12h | Gratuit sur inscription.

Informations au 03 21 05 21 20 ou bibliotheque@ville-letouquet.fr

Médiathèque Jean de la Fontaine 118 rue de Londres, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 05 21 20 »}] [{« link »: « mailto:bibliotheque@ville-letouquet.fr »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la bibliothèque vous invite à explorer la photographie et l’architecture de façon créative.

© Médiathèque Jean de la Fontaine Le Touquet