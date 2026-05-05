Atelier BD LIRE À LIMOGES Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges

Limoges

Atelier BD LIRE À LIMOGES

Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:30:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre du festival Lire À Limoges, les jeunes publics (dès 8 ans) pourront participer à un atelier BD. De la case à la planche et de bulle en bulle, les jeunes illustrateurs exploreront toutes les étapes du croquis à la coloration, sous l’œil avisé d’un auteur invité.

Réservations auprès des organisateurs. .

Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 60 61

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English : Atelier BD LIRE À LIMOGES

L’événement Atelier BD LIRE À LIMOGES Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole