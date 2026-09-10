Atelier BD, Médiathèque Saint Nicolas, Laval

Informations pratiques

Atelier BD Vendredi 2 octobre, 09h30 Médiathèque Saint Nicolas Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T09:30:00+02:00 – 2026-10-02T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T09:30:00+02:00 – 2026-10-02T11:00:00+02:00

Un atelier pour apprendre à réaliser sa propre BD

Médiathèque Saint Nicolas Le Palindrome – Centre Multi Activités – 225 avenue de Tours – 53000 Laval Laval 53000 Kellermann Mayenne Pays de la Loire 0243498585 https://labib.agglo-laval.fr/les-bibs/laval-saint-nicolas [{« type »: « email », « value »: « bibliotheques.laval@laval.fr »}]

Biblis en folie 2026

©Karen Arnold