UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Laval

Atelier BD, Médiathèque Saint Nicolas, Laval

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Saint Nicolas · Laval

Atelier BD, Médiathèque Saint Nicolas, Laval

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Saint Nicolas
Adresse
Le Palindrome - Centre Multi Activités - 225 avenue de Tours - 53000 Laval
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne

Atelier BD Vendredi 2 octobre, 09h30 Médiathèque Saint Nicolas Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T09:30:00+02:00 – 2026-10-02T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T09:30:00+02:00 – 2026-10-02T11:00:00+02:00

Un atelier pour apprendre à réaliser sa propre BD

Médiathèque Saint Nicolas Le Palindrome – Centre Multi Activités – 225 avenue de Tours – 53000 Laval Laval 53000 Kellermann Mayenne Pays de la Loire 0243498585 https://labib.agglo-laval.fr/les-bibs/laval-saint-nicolas [{« type »: « email », « value »: « bibliotheques.laval@laval.fr »}]
Biblis en folie 2026

©Karen Arnold

À voir aussi à Laval (Mayenne)