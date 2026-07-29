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AGENDA · Laval

Présentation détaillée des appareils photos issus des collections du musée des sciences Laval

mercredi 26 août 2026 · Laval

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
10 Allée Adrien Bruneau
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif

Laval

Présentation détaillée des appareils photos issus des collections du musée des sciences

10 Allée Adrien Bruneau Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Laval, arrêt sur image(s)
Des rencontres privilégiées autour de l’image, sous toutes ses formes

Gratuit
Sur réservation   .

10 Allée Adrien Bruneau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire  

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English :

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L’événement Présentation détaillée des appareils photos issus des collections du musée des sciences Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME

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