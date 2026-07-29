Informations pratiques

Laval

Présentation détaillée des appareils photos issus des collections du musée des sciences

10 Allée Adrien Bruneau Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Laval, arrêt sur image(s)

Des rencontres privilégiées autour de l’image, sous toutes ses formes

Gratuit

Sur réservation .

10 Allée Adrien Bruneau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Laval, click to view image(s)

L’événement Présentation détaillée des appareils photos issus des collections du musée des sciences Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME