Atelier BD Médiathèque La Ruche Sens
Atelier BD Médiathèque La Ruche Sens mercredi 30 septembre 2026.
Sens
Atelier BD
Médiathèque La Ruche 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-11-25 16:30:00
Date(s) :
2026-09-30 2026-11-25
Viens réaliser ta propre bande dessinée , écrit ta propre histoire , réalise tes croquis , encre les et mets en couleurs afin de t’approprier les processus créatifs. .
Médiathèque La Ruche 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13 mediathequelaruche@mairie-sens.fr
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English : Atelier BD
L’événement Atelier BD Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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