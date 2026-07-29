Atelier bébé fermier Marianimaux – Locoal-Mendon
mercredi 29 juillet 2026 · Marianimaux - · Locoal-Mendon
Informations pratiques
Locoal-Mendon
Atelier bébé fermier
Marianimaux – 13 route d’Erdeven Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:30:00
fin : 2026-08-26 10:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-26
Atelier de 30 min pour les enfants de 6 à 17 mois. Nous irons à la rencontre des lapins, des cochons d’inde et du chien au sol dans l’enclos en mode cocooning.
Un parent par enfant dans l’enclos, le 2ème peut rester à l’extérieur.
Parents accompagnateurs gratuit.
Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque. .
Marianimaux – 13 route d’Erdeven Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20
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English :
L’événement Atelier bébé fermier Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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