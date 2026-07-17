Atelier Bébé signe, Médiathèque municipale de Senlis, Senlis
samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque municipale de Senlis · Senlis
Informations pratiques
Atelier Bébé signe 14 novembre et 5 décembre Médiathèque municipale de Senlis Oise
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T10:30:00+01:00 – 2026-11-14T11:30:00+01:00
Fin : 2026-12-05T10:30:00+01:00 – 2026-12-05T11:30:00+01:00
Bébé Signe se présente comme un bel outil pour renforcer et/ou réparer le lien dès les premiers mois de vie.
En permettant aux tout-petits de s’exprimer avec leurs mains avant de savoir parler, cet outil réduit les frustrations liées à la communication et favorise une relation apaisée.
Elle soutient les parents dans leur rôle et crée des moments de complicité précieux.
Médiathèque municipale de Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 32 04 04 https://mediatheque.ville-senlis.fr/ https://www.facebook.com/mediathequeSenlis [{« type »: « phone », « value »: « 0344320404 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-senlis.fr »}]
Pour enfants en âge préverbal
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