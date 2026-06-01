Atelier bébé signes à la médiathèque LOURDES Lourdes

Lourdes

Atelier bébé signes à la médiathèque

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 10:00:00

fin : 2026-06-25 12:00:00

Date(s) :

2026-06-25

L’Association ADMR Enfance et Famille 65 et le Refuge Kangourou en partenariat avec la Médiathèque de Lourdes proposent un atelier sur le thème Bébé Signes sur les Emotions le jeudi 25 juin de 10h à 12h à la Médiathèque de Lourdes.

Un moment de découverte, d’échange et de partage pour les parents et les enfants de 0 à 3 ans .

Atelier gratuit et sur inscription (places limitées).

Pour tout renseignement contacter le 05 62 36 73 07 ou par mail asso.enfance-famille@fede65.admr.org

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LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 36 73 07 asso.enfance-famille@fede65.admr.org

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English :

The Association ADMR Enfance et Famille 65 and the Refuge Kangourou, in partnership with the Médiathèque de Lourdes, are offering a workshop on Bébé Signes sur les Emotions on Thursday June 25 from 10am to 12pm at the Médiathèque de Lourdes.

A moment of discovery, exchange and sharing for parents and children aged 0 to 3 .

Free workshop with registration (places are limited).

For further information, call 05 62 36 73 07 or e-mail: asso.enfance-famille@fede65.admr.org

L’événement Atelier bébé signes à la médiathèque Lourdes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Lourdes|CDT65