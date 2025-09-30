Atelier Bébés lecteurs Lignières
Atelier Bébés lecteurs Lignières mardi 30 septembre 2025.
Atelier Bébés lecteurs
Rue de l’Ange-Blanc Lignières Cher
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-09-30 10:30:00
fin : 2025-10-21 11:30:00
Date(s) :
2025-09-30 2025-10-21 2025-11-20 2025-12-16
Eveillez votre enfant à la lecture, une approche ludique adaptée à leur âge. Inscription obligatoire.
Pour les bébés et enfants de moins de 3 ans, accompagnés de leurs parents ou grands-parents ou de leurs nounous à partir de 10h30. Animation gratuite mais inscription obligatoire. .
Rue de l’Ange-Blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 84 bibliotheque-lignieres@outlook.fr
English :
Awaken your child to reading, a playful approach adapted to their age. Registration required.
German :
Wecken Sie das Interesse Ihres Kindes am Lesen, ein altersgerechter spielerischer Ansatz. Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Introdurre il bambino alla lettura, con un approccio ludico adatto alla sua età. È richiesta la registrazione.
Espanol :
Inicie a su hijo en la lectura, de forma lúdica y adaptada a su edad. Inscripción obligatoria.
