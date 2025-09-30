Atelier Bébés lecteurs Lignières

Atelier Bébés lecteurs Lignières mardi 30 septembre 2025.

Rue de l’Ange-Blanc Lignières Cher

Gratuit

Début : Mardi 2025-09-30 10:30:00

fin : 2025-10-21 11:30:00

2025-09-30 2025-10-21 2025-11-20 2025-12-16

Eveillez votre enfant à la lecture, une approche ludique adaptée à leur âge. Inscription obligatoire.

Pour les bébés et enfants de moins de 3 ans, accompagnés de leurs parents ou grands-parents ou de leurs nounous à partir de 10h30. Animation gratuite mais inscription obligatoire. .

Rue de l’Ange-Blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 84 bibliotheque-lignieres@outlook.fr

English :

Awaken your child to reading, a playful approach adapted to their age. Registration required.

German :

Wecken Sie das Interesse Ihres Kindes am Lesen, ein altersgerechter spielerischer Ansatz. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Introdurre il bambino alla lettura, con un approccio ludico adatto alla sua età. È richiesta la registrazione.

Espanol :

Inicie a su hijo en la lectura, de forma lúdica y adaptada a su edad. Inscripción obligatoria.

