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AGENDA · Saint-Germain-en-Laye

Atelier Bergamote, Atelier Bergamote, Saint-Germain-en-Laye

samedi 19 septembre 2026 · Atelier Bergamote · Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier Bergamote
Adresse
20 Rue Danes de Montardat, 78100 Saint-Germain-en-Laye
Ville
78100 Saint-Germain-en-Laye
Département
Yvelines

Atelier Bergamote 19 et 20 septembre Atelier Bergamote Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Démonstration de la création d’une petite tasse à café avec la méthode du pincé puis collage d’un losange et mise en couleur orange, symbole du collier de perles du Château de Saint-Germain-en-Laye fraîchement restauré.

Atelier Bergamote 20 Rue Danes de Montardat, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France
Atelier

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