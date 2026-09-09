Atelier Bergamote, Atelier Bergamote, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Atelier Bergamote 19 et 20 septembre Atelier Bergamote Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Démonstration de la création d’une petite tasse à café avec la méthode du pincé puis collage d’un losange et mise en couleur orange, symbole du collier de perles du Château de Saint-Germain-en-Laye fraîchement restauré.

Atelier Bergamote 20 Rue Danes de Montardat, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

Atelier