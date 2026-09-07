Exposition « Ce que les murs racontent », Église SGL, Saint-Germain-en-Laye
samedi 19 septembre 2026 · Église SGL · Saint-Germain-en-Laye
Informations pratiques
Exposition « Ce que les murs racontent » 19 et 20 septembre Église SGL Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
À travers photos, archives et récits, l’Église SGL invite à découvrir une part de l’histoire évangélique à Saint-Germain-en-Laye. Cette visite propose un parcours accessible autour d’un lieu de culte vivant, de sa mémoire locale, et de la manière dont la foi chrétienne a parfois marqué l’histoire bien au-delà des murs, avec un éclairage sur Martin Luther King.
Église SGL 7 rue saint-vincent 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France
Exposition « Ce que les murs racontent »
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