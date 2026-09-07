Geocatching sur les traces des Balkans à Saint-Germain-en-Laye, Maison de l’Europe des Yvelines, Saint-Germain-en-Laye

samedi 19 septembre 2026 · Maison de l'Europe des Yvelines · Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Geocatching sur les traces des Balkans à Saint-Germain-en-Laye Samedi 19 septembre, 10h00 Maison de l’Europe des Yvelines Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Elargissement de l’Union européenne et patrimoine :

Geocatching sur les traces des Balkans à Saint-Germain-en-Laye.

Maison de l’Europe des Yvelines 2 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

Jeu avec une application de Geocaching