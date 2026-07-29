Atelier bidouille avec Michel Langeac
jeudi 13 août 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Atelier bidouille avec Michel
6 rue Loubateyre Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13 16:00:00
Date(s) :
2026-08-13 2026-08-27
Création collective d’un tour d’observation pour enfants et salon de jardin en palette.
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6 rue Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr
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English :
Collaborative creation of a children’s observation tower and a garden set made from pallets.
L’événement Atelier bidouille avec Michel Langeac a été mis à jour le 2026-07-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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