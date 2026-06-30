Atelier bières en accord Saint-Bonnet-le-Froid
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Bonnet-le-Froid
Informations pratiques
Saint-Bonnet-le-Froid
Atelier bières en accord
Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
à 11h Bien plus qu’une simple boisson, la bière offre une incroyable diversité de styles et de saveurs. A travers des accords gourmands, découvrez toute la richesse de cet univers passionnant lors d’un atelier convivial et plein de découvertes. 30€ –
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Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com
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English :
%E0 11 a.m. Much more than just a drink, beer offers an incredible variety of styles and flavors. Through gourmet pairings, discover the full richness of this exciting world during a friendly workshop full of new discoveries. 30? –
L’événement Atelier bières en accord Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-06-30 par Haut Pays du Velay Tourisme
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