Informations pratiques

Saint-Bonnet-le-Froid

Atelier bières en accord

Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 17:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

à 11h Bien plus qu’une simple boisson, la bière offre une incroyable diversité de styles et de saveurs. A travers des accords gourmands, découvrez toute la richesse de cet univers passionnant lors d’un atelier convivial et plein de découvertes. 30€ –

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Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com

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English :

%E0 11 a.m. Much more than just a drink, beer offers an incredible variety of styles and flavors. Through gourmet pairings, discover the full richness of this exciting world during a friendly workshop full of new discoveries. 30? –

L’événement Atelier bières en accord Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-06-30 par Haut Pays du Velay Tourisme