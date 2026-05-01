Atelier botanique Morbihan Grandeur Nature Centre des Landes Monteneuf
Atelier botanique Morbihan Grandeur Nature Centre des Landes Monteneuf samedi 30 mai 2026.
Monteneuf
Atelier botanique Morbihan Grandeur Nature
Centre des Landes 1 rue des menhirs Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Participez à un atelier d’initiation à la botanique guidé au sein de la Réserve naturelle des landes de Monteneuf.
Apprenez les bases pour identifier les arbres communs qui nous entourent, ainsi que les espèces caractéristiques des landes. Découvrez les techniques pour concevoir un herbier.
Sur réservation par téléphone au 06 84 78 86 93 ou en ligne. .
Centre des Landes 1 rue des menhirs Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 84 78 86 93
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English :
L’événement Atelier botanique Morbihan Grandeur Nature Monteneuf a été mis à jour le 2026-04-28 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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