Monteneuf

Journées européennes de l’archéologie

Menhirs de Monteneuf Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Accompagnés de médiateurs, suivez les pas des archéologues et découvrez les traces laissées sur les menhirs de Monteneuf par les Hommes du Néolithique. .

Menhirs de Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Journées européennes de l’archéologie Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-02 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande