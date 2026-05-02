Journées européennes de l’archéologie Monteneuf
Journées européennes de l’archéologie Monteneuf samedi 13 juin 2026.
Monteneuf
Journées européennes de l’archéologie
Menhirs de Monteneuf Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Accompagnés de médiateurs, suivez les pas des archéologues et découvrez les traces laissées sur les menhirs de Monteneuf par les Hommes du Néolithique. .
Menhirs de Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Journées européennes de l’archéologie Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-02 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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