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Journées européennes de l’archéologie Monteneuf

Journées européennes de l’archéologie Monteneuf samedi 13 juin 2026.

Adresse : Menhirs de Monteneuf

Ville : 56380 Monteneuf

Département : Morbihan

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Monteneuf

Journées européennes de l’archéologie

Menhirs de Monteneuf Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

Accompagnés de médiateurs, suivez les pas des archéologues et découvrez les traces laissées sur les menhirs de Monteneuf par les Hommes du Néolithique.   .

Menhirs de Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74 

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English :

L’événement Journées européennes de l’archéologie Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-02 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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