Journées Européennes de l’Archéologie démonstration participative D776 Monteneuf
Journées Européennes de l’Archéologie démonstration participative D776 Monteneuf samedi 13 juin 2026.
Monteneuf
Journées Européennes de l’Archéologie démonstration participative
D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Expérimente le schiste ! [14h30 17h30]
Démonstration participative autour de la pierre polie
Observez et participez à la production d’un anneau disque bijou caractéristique du Néolithique. Par cette réalisation collective, découvrez l’éclairage que l’expérimentation apporte à l’archéologie. .
D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Journées Européennes de l’Archéologie démonstration participative Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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