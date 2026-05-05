Atelier poterie le néo au creux des mains D776 Monteneuf
Atelier poterie le néo au creux des mains D776 Monteneuf lundi 13 juillet 2026.
Monteneuf
Atelier poterie le néo au creux des mains
D776 Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:00:00
fin : 2026-08-17 16:30:00
Date(s) :
2026-07-13
À quoi sert la poterie au Néolithique ? En quoi est-elle fabriquée ? Que nous racontent ses décors ? Après un temps d’échange autour de ces questions les visiteurs modèlent une poterie en suivant les techniques de la céramique au Néolithique (modelage, décors…).
Au Printemps, le mercredi à 15h30 ; l’été, le lundi à 15h ; à l’automne, le mercredi à 15h30.
Dès 6 ans | 20 pers. max | 1h30
Tarif plein 8€ | Tarif réduit 6€
Rd-vs à l’accueil des Menhirs .
D776 Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Atelier poterie le néo au creux des mains Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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