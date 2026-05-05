Atelier poterie le néo au creux des mains D776 Monteneuf

Monteneuf

Atelier poterie le néo au creux des mains

D776 Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 15:00:00

fin : 2026-08-17 16:30:00

Date(s) :

2026-07-13

À quoi sert la poterie au Néolithique ? En quoi est-elle fabriquée ? Que nous racontent ses décors ? Après un temps d’échange autour de ces questions les visiteurs modèlent une poterie en suivant les techniques de la céramique au Néolithique (modelage, décors…).

Au Printemps, le mercredi à 15h30 ; l’été, le lundi à 15h ; à l’automne, le mercredi à 15h30.

Dès 6 ans | 20 pers. max | 1h30

Tarif plein 8€ | Tarif réduit 6€

Rd-vs à l’accueil des Menhirs .

D776 Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Atelier poterie le néo au creux des mains Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande