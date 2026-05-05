Mystérieux habitants Menhirs de Monteneuf Monteneuf
Mystérieux habitants Menhirs de Monteneuf Monteneuf lundi 13 juillet 2026.
Monteneuf
Mystérieux habitants
Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-08-17 17:45:00
Date(s) :
2026-07-13
On les voit peu et pourtant ils sont bien présents… Venez vous familiariser avec la multitude de trésors laissés par les habitants des landes et des forêts.
Présentation des traces et indices laissés par les animaux de la Réserve et démonstration d’un moulage d’empreintes.
Rdv à l’accueil des Menhirs et des Landes de Monteneuf
Gratuit Durée: 45mn
Du 13 juillet au 17 août 2026, les lundis à 17h .
Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Mystérieux habitants Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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