Mystérieuses traces jeu de piste D776 Monteneuf

Monteneuf

Mystérieuses traces jeu de piste

D776 Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-08-31 10:45:00

Date(s) :

2026-07-06

Tous les jours à 10h, on retrouve de mystérieuses traces dans les landes et autour des menhirs. Partez à leur recherche à travers un jeu de piste en autonomie !

Durée: 45mn

Gratuit .

D776 Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Mystérieuses traces jeu de piste Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-04 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande