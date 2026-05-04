Mystérieuses traces jeu de piste D776 Monteneuf
Mystérieuses traces jeu de piste D776 Monteneuf lundi 6 juillet 2026.
Monteneuf
Mystérieuses traces jeu de piste
D776 Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-08-31 10:45:00
Date(s) :
2026-07-06
Tous les jours à 10h, on retrouve de mystérieuses traces dans les landes et autour des menhirs. Partez à leur recherche à travers un jeu de piste en autonomie !
Durée: 45mn
Gratuit .
D776 Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Mystérieuses traces jeu de piste Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-04 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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