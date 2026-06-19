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Quand les pierres nous parlent Menhirs et Landes de Monteneuf Monteneuf

Quand les pierres nous parlent Menhirs et Landes de Monteneuf Monteneuf lundi 6 juillet 2026.

Lieu
Menhirs et Landes de Monteneuf
Adresse
D776
Ville
56380 Monteneuf
Département
Morbihan
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Tarif

Monteneuf

Quand les pierres nous parlent

Menhirs et Landes de Monteneuf D776 Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-06

Visites guidées du site mégalithique Quand les pierres nous parlent .

Tous les jours du lundi 6 juillet au lundi 31 août 2026.
Du lundi au dimanche à 10h30, 14h30 et 16h30
Durée 1h

Pour adultes et enfants dès 6 ans.   .

Menhirs et Landes de Monteneuf D776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 84 78 86 93 

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English :

L’événement Quand les pierres nous parlent Monteneuf a été mis à jour le 2026-06-19 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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