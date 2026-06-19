Quand les pierres nous parlent Menhirs et Landes de Monteneuf Monteneuf
Quand les pierres nous parlent Menhirs et Landes de Monteneuf Monteneuf lundi 6 juillet 2026.
Monteneuf
Quand les pierres nous parlent
Menhirs et Landes de Monteneuf D776 Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-06
Visites guidées du site mégalithique Quand les pierres nous parlent .
Tous les jours du lundi 6 juillet au lundi 31 août 2026.
Du lundi au dimanche à 10h30, 14h30 et 16h30
Durée 1h
Pour adultes et enfants dès 6 ans. .
Menhirs et Landes de Monteneuf D776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 84 78 86 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Quand les pierres nous parlent Monteneuf a été mis à jour le 2026-06-19 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
À voir aussi à Monteneuf (Morbihan)
- Mystérieuses traces jeu de piste D776 Monteneuf 6 juillet 2026
- La réserve à vol d’oiseaux D776 Monteneuf 13 juillet 2026
- Atelier poterie le néo au creux des mains D776 Monteneuf 13 juillet 2026
- Mystérieux habitants Menhirs de Monteneuf Monteneuf 13 juillet 2026
- Murmures de nature Menhirs de Monteneuf Monteneuf 14 juillet 2026