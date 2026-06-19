La réserve à vol d’oiseaux D776 Monteneuf
La réserve à vol d’oiseaux D776 Monteneuf lundi 13 juillet 2026.
Monteneuf
La réserve à vol d’oiseaux
D776 Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 11:00:00
fin : 2026-08-17 12:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Profitez d’une balade au sein de la Réserve pour en apprendre plus sur nos amis à plumes. Cette animation s’adresse plutôt aux non-initiés.
Tous les lundis à 11h du 13 juillet au 17 août 2026
Dès 6 ans | 30 pers. max | 1h30
Tarif plein 7 € | Tarif réduit 5 €
Rd-vs à l’accueil des Menhirs et Landes de Monteneuf .
D776 Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement La réserve à vol d’oiseaux Monteneuf a été mis à jour le 2026-06-19 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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