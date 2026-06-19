La réserve à vol d’oiseaux D776 Monteneuf lundi 13 juillet 2026.

Monteneuf

La réserve à vol d’oiseaux

D776 Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 11:00:00

fin : 2026-08-17 12:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Profitez d’une balade au sein de la Réserve pour en apprendre plus sur nos amis à plumes. Cette animation s’adresse plutôt aux non-initiés.

Tous les lundis à 11h du 13 juillet au 17 août 2026

Dès 6 ans | 30 pers. max | 1h30

Tarif plein 7 € | Tarif réduit 5 €

Rd-vs à l’accueil des Menhirs et Landes de Monteneuf .

D776 Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement La réserve à vol d’oiseaux Monteneuf a été mis à jour le 2026-06-19 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande