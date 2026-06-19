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La réserve à vol d’oiseaux D776 Monteneuf

La réserve à vol d’oiseaux D776 Monteneuf lundi 13 juillet 2026.

Lieu
D776
Adresse
Accueil des Menhirs de Monteneuf
Ville
56380 Monteneuf
Département
Morbihan
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Monteneuf

La réserve à vol d’oiseaux

D776 Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 11:00:00
fin : 2026-08-17 12:30:00

Date(s) :
2026-07-13

Profitez d’une balade au sein de la Réserve pour en apprendre plus sur nos amis à plumes. Cette animation s’adresse plutôt aux non-initiés.

Tous les lundis à 11h du 13 juillet au 17 août 2026

Dès 6 ans | 30 pers. max | 1h30
Tarif plein 7 € | Tarif réduit 5 €

Rd-vs à l’accueil des Menhirs et Landes de Monteneuf   .

D776 Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74 

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English :

L’événement La réserve à vol d’oiseaux Monteneuf a été mis à jour le 2026-06-19 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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