Murmures de nature Menhirs de Monteneuf Monteneuf
Murmures de nature Menhirs de Monteneuf Monteneuf mardi 14 juillet 2026.
Monteneuf
Murmures de nature
Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-08-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Laissez vous guider le temps d’un conte et éveillez vos sens à la nature.
Du 14 juillet au 25 août 2026
Les mardis à 11h
3 à 6 ans | 10 enfants max. | 1h
5€ pour les enfants de 3/6 ans et +
Gratuit pour les adultes accompagnants.
Rendez-vous à l’accueil des Menhirs .
Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Murmures de nature Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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