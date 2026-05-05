Murmures de nature Menhirs de Monteneuf Monteneuf

Monteneuf

Murmures de nature

Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Laissez vous guider le temps d’un conte et éveillez vos sens à la nature.

Du 14 juillet au 25 août 2026

Les mardis à 11h

3 à 6 ans | 10 enfants max. | 1h

5€ pour les enfants de 3/6 ans et +

Gratuit pour les adultes accompagnants.

Rendez-vous à l’accueil des Menhirs .

Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Murmures de nature Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande