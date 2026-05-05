Atelier Pierre polie, à la mode Préhisto Menhirs de Monteneuf Monteneuf
Atelier Pierre polie, à la mode Préhisto Menhirs de Monteneuf Monteneuf mardi 14 juillet 2026.
Monteneuf
Atelier Pierre polie, à la mode Préhisto
Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-08-18 16:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Se glisser dans la peau d’un artisan du néolithique
Pourquoi a-t-on poli des pierres ? Comment les obtient-on ? Où les retrouve-t-on ? À quoi servent-elles ?
Après un temps d’échange autour de ces questions les visiteurs fabriquent un bijou inspiré du Néolithique, de la pierre polie au nœud d’accroche.
Les mardis à 15h
Rendez-vous à l’accueil des Menhirs et des Landes de Monteneuf
Tout enfant doit être accompagné d’un adulte.
Dès 6 ans | 20 personnes maximum | 1 h 30 .
Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Atelier Pierre polie, à la mode Préhisto Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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