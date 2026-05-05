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Atelier Pierre polie, à la mode Préhisto Menhirs de Monteneuf Monteneuf

Atelier Pierre polie, à la mode Préhisto Menhirs de Monteneuf Monteneuf mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Menhirs de Monteneuf

Adresse : D776

Ville : 56380 Monteneuf

Département : Morbihan

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Monteneuf

Atelier Pierre polie, à la mode Préhisto

Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-08-18 16:30:00

Date(s) :
2026-07-14

Se glisser dans la peau d’un artisan du néolithique
Pourquoi a-t-on poli des pierres ? Comment les obtient-on ? Où les retrouve-t-on ? À quoi servent-elles ?
Après un temps d’échange autour de ces questions les visiteurs fabriquent un bijou inspiré du Néolithique, de la pierre polie au nœud d’accroche.

Les mardis à 15h
Rendez-vous à l’accueil des Menhirs et des Landes de Monteneuf
Tout enfant doit être accompagné d’un adulte.
Dès 6 ans | 20 personnes maximum | 1 h 30   .

Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74 

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English :

L’événement Atelier Pierre polie, à la mode Préhisto Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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