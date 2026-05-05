Atelier Pierre polie, à la mode Préhisto Menhirs de Monteneuf Monteneuf

Monteneuf

Atelier Pierre polie, à la mode Préhisto

Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:00:00

fin : 2026-08-18 16:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Se glisser dans la peau d’un artisan du néolithique

Pourquoi a-t-on poli des pierres ? Comment les obtient-on ? Où les retrouve-t-on ? À quoi servent-elles ?

Après un temps d’échange autour de ces questions les visiteurs fabriquent un bijou inspiré du Néolithique, de la pierre polie au nœud d’accroche.

Les mardis à 15h

Rendez-vous à l’accueil des Menhirs et des Landes de Monteneuf

Tout enfant doit être accompagné d’un adulte.

Dès 6 ans | 20 personnes maximum | 1 h 30 .

Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Atelier Pierre polie, à la mode Préhisto Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande