Atelier Bout d’choux Moulage d’empreinte animale

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Début : 2026-02-17 10:30:00

fin : 2026-02-17 12:30:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-24

Avec les tout petits, créez votre moulage d’empreinte animale.

Les animaux sauvages savent être discrets, on les rencontre rarement. Mais ils laissent de nombreuses traces et indices de leur présence.

Dans un premier temps, vous réaliserez en salle vos moulages en plâtre, puis pendant le séchage, vous partirez à la recherche des traces et indices des animaux du bocage.

A la fin de l’atelier, vous repartirez avec vos moulages d’empreintes, de nouvelles connaissances sur la faune locale et un œil aiguisé pour repérer et reconnaître, seul ou en famille, ses traces lors de vos prochaines balades. Une belle activité à partager avec votre enfant. .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

English :

With the little ones, create your own animal print.

