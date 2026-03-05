Atelier broderie La boutique Di Arianna Laval
Atelier broderie
La boutique Di Arianna 30 Rue du Val de Mayenne Laval Mayenne
Début : 2026-04-13 14:30:00
fin : 2026-04-18 17:30:00
2026-04-13 2026-04-20
Initiation à la broderie sur feutrine !
Broderies florales sur un bracelet en feutrine! Initiation ou niveau avancé avec un modèle floral et des techniques de broderies simples! Repartez avec votre bracelet ! Dès 7 ans accompagné, une salle d’attente enfants à votre disposition. .
La boutique Di Arianna 30 Rue du Val de Mayenne Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 7 69 24 05 84 irenearianna70@gmail.com
English :
Introduction to felt embroidery!
